بريطانيا تبيع استاد ويمبلي للملياردير الأمريكي شهيد خان مقابل مليار جنيه إسترليني

قالت صحيفة صن اللندنية إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيبيع استاد ويمبلي اللندني الشهير الذي يستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي للملياردير الأمريكي شهيد خان مقابل نحو مليار جنيه إسترليني.

ويملك خان نادي جاكسونفيل جاجوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن خطة البيع تقضي باستمرار استاد ويمبلي في استضافة المباريات الهامة بما في ذلك مباريات المنتخب الإنجليزي ونهائي كأس انجلترا فيما عدا شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني حيث ستقام عليه في هذا الوقت مباريات في دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “يمكننا تأكيد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تلقى عرضا لبيع استاد ويمبلي”.