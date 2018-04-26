نادي ريال مدريد يسعى لخطف رباعي مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع أربعة نجوم من مانشستر سيتي، من بينهم جون ستونز الذي يتردد أن بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي لا يريده.

وقالت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الصادرة في مدينة مانشستر: إن ريال مدريد يريد التعاقد مع كيفن دي بروين وليروي ساني ورحيم سترلينغ وستونز الذي تبدو له فرصة حقيقية في الانتقال للنادي الملكي.

ويحرص النادي الملكي على بناء فريق جديد بضم رباعي سيتي إلى جانب المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي.

ويشعر الرئيس فلورنتينو بيريز بالغضب من تأخر فريقه بفارق 15 نقطة عن برشلونة متصدر الليغا، ويقال إنه يفكر في استبدال المدير زين الدين زيدان.

ويبدو أن إياب قبل نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في أليانز آرينا سيدعم من فرص استمرار زيدان، خاصة في ظل سعي النادي الملكي لإنهاء الموسم متفوقًا على أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني في الليغا.

وينم سعي ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال للتعاقد مع نجوم عن النجاح الكبير الذي حققه غوارديولا مع بطل الدوري الإنجليزي.

ورغم تصريحات ستونز بشأن تطور مستواه تحت قيادة غوارديولا، إلا أن المدير الفني الكتالوني يريد الاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب جديد إلى جوار القائد فنسنت كومباني ونيكولاس أوتامندي ولابورت.

ومع اقتراب ستونز من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين، إلا أنه لم يتطور بما فيه الكفاية من وجهة نظر غوارديولا الذي يرجح رحيله.