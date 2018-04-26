أهداف مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد.. لاكازيت يخترق شباك أوبلاك برأسية وغريزمان يعادل النتيجة (فيديو)

افتتح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل للغانرز في المباراة التي تجمع آرسنال وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

وتبادل لاعبو آرسنال الكرة بشكل رائع قرب منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، قبل أن تصل إلى جاك ويلشير الذي لعبها عرضية إلى لاكازيت ليسددها برأسية في مرمى الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 61.

وتعادل الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو من هجمة مرتدة.

???? غريزمان @AntoGriezmann يشعل حفلة مدريدية في مدرجات ملعب الإمارات بعد تسجيل هدف التعادل! #beINUEL pic.twitter.com/1JeSkbwGPU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٦ أبريل، ٢٠١٨

ويتجدد اللقاء بين الفريقين، الخميس المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مباراة الإياب.

ويلاقي الفائز منهما في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع مارسيليا الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مدينة ليون الفرنسية في 16مايو 2018.

ويشارك الفائز باللقب مباشرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي مرتين، نسختي 2009/2010، و2011/2012، في حين لم ينجح آرسنال في الظفر باللقب أي مرة، لكنه خسر النهائي أمام غالاتا سراي التركي نسخة 1999/2000.