مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد.. طرد مبكر يبعثر أوراق دييغو سيميوني (فيديو)

بعثر اللاعب الكرواتي سيمي فرسالجكو حسابات المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، في مباراة الفريق الإسباني أمام آرسنال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

وطرد الحكم الفرنسي كليمن توربان اللاعب الكرواتي سيمي فرسالجكو في الدقيقة 12، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وحصل فرسالجكو على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة الثانية بعد تدخل عنيف على جاك ويلشير، ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثانية عشرة، بعد تدخل خشن أيضًا على ألكسندر لاكازيت، ليترك فريقه بـ 10 لاعبين.

وهذه أول مباراة رسمية بين آرسنال وأتلتيكو مدريد منذ تأسيسهما.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين، الخميس المقبل، في مباراة الإياب.

ويلاقي الفائز منهما في المباراة النهائية الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع مارسيليا الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مدينة ليون الفرنسية يوم 16 مايو 2018.

ويشارك الفائز باللقب مباشرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Liiiiively start from Arsenal at the Emirates and Atletico are down to 10 men ????

RED CARD FOR VRSALJKO!

The right back sees his second yellow in the first 10 minutes of the game to put Atletico Madrid down to ten men. pic.twitter.com/Af5OWjd2dN

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 26, 2018