ساوثهامبتون يستبعد سفيان بوفال بعد مشادة مع المدرب مارك هيوز

استبعد نادي ساوثهامبتون، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاعب الوسط سفيان بوفال من الفريق الأول؛ بسبب مشادة مع المدرب مارك هيوز، وسيغيب عن لقاء يوم السبت ضد بورنموث.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن بوفال، الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي انتهت بالهزيمة 3/2 أمام تشيلسي هذا الشهر، أثار غضب هيوز لرفضه الإحماء عندما طلب منه المدرب ذلك، مضيفة أن الاثنين دخلا في مشادة بغرفة الملابس.

وقال هيوز في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “للأسف سفيان ارتكب خطأ وقد أقرّ به وأقرّ به لي منذ ذلك الحين”.

“يتدرب في الوقت الراهن مع فريق تحت 23 عامًا، وغاب عن التدريب عدة أيام لمعاناته من وعكة صحية”.

وأضاف: “فيما يخص الموقف الآن فهو يتدرب مع مجموعة مختلفة؛ من أجل أن يعلم الناس أن الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه ما كان ينبغي أن يحدث”.

وتابع: “هو يفهم الآن، إنه يحتاج على الأرجح لاكتساب بعض الثقة معنا ومع زملائه”.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الثامن عشر بترتيب الدوري، ويواجه مهمة شاقة للبقاء، إذ يبتعد بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان مع بقاء 4 مباريات على نهاية الموسم.