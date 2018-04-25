محمد صلاح: أغنية “الملك المصري” تضعني تحت ضغط وتدفعني للعطاء أكثر (فيديو)

قال المهاجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إن الأغنية التي ترددها جماهير فريقه له في الملعب، أكثرها متعة وتعطيه المزيد من الحماس خلال المباريات.

وفي حوار لقناة “سي إن إن”، اليوم الأربعاء، أكد اللاعب المصري “أغنية مو صلاح أكثرها متعة، وأكثر أغنية أحبها، ولا أعلم متى بدأت الجماهير ترددها، سمعتها مرة قبل المباراة بعدها بدأوا بغنائها في كل مباراة”.

وأضاف “الأغنية في الملعب صاخبة، وعندما تغنيها الجماهير في البداية أشعر بمزيد من الضغط، ويجب أن أقوم بأمر ما الآن لأنهم يغنون وتجعلني ألعب أكثر”.

وأوضح صلاح: “أحيانًا يؤديها اللاعبون في الغرفة، وأحيانًا أشعر أن هناك أمرًا ما بيدي، أشعر

بالحماس أكثر”.

وفاز صلاح، مساء الأحد الماضي، بجائزة أفضل لاعب في “البريمرليغ” متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام.

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة، وثاني عربي وأفريقي، بعد فوز الجزائري، رياض محرز، المحترف في ليستر سيتي، بها في موسم 2015-2016.

وعقب تسجيل صلاح لهدفين مساء الثلاثاء، في مباراة ليفربول أمام روما، حقق العديد من الأرقام أبرزها أنه أصبح أول أفريقي يسجل 10 أهداف في نفس الموسم لدوري الأبطال متخطيًا الكاميروني صامويل إيتو.

إضافة إلى أنه بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، وأكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري الأبطال برصيد 13 هدفًا، بقمصان ليفربول وروما وبازل السويسري محطمًا رقم الجزائري المعتزل رابح ماجر (12 هدفًا) مع بورتو البرتغالي بين عامي 1986 و1991.