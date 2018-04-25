شجار بين بيليرين ولاكازيتي قبل مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد (صور)

شهدت تدريبات آرسنال، صباح اليوم الأربعاء، خلافًا بين المدافع الإسباني هيكتور بيليرين والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيتي؛ بسبب كرة هوائية مشتركة، وكادت الأمور أن تتطور بشكل سيء لولا تدخل باقي اللاعبين، والذين فرضوا الهدوء.

وتشابك اللاعبان بالأيدي؛ بعد خلاف حدث أثناء كرة هوائية مشتركة، حيث أمسك المهاجم الفرنسي بزميله، وبدا غاضبًا، لولا تدخل زملاء اللاعبين لفض الاشتباك.

ولم يتدخل المدرب الفرنسي آرسين فينغر خلال الخلاف، تاركًا اللاعبين لإنهاء خلافهما بشكل ودي بعيدًا عن تدخله، حيث يأمل أن يكون اللاعبان موحدين لإهدائه لقب الدوري الأوروبي، قبل الرحيل الصيف القادم، بعد مشوار تدريب استمر 22 سنة.

ويواجه آرسنال، الخميس، في لقاء نهائي قبل الأوان، أتلتيكو مدريد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وترشح كل التوقعات الفائز منهما للتتويج باللقب القاري.