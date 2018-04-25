هل ينتقل آرسين فينغر لتدريب إيفرتون بعد إعلان رحيله عن آرسنال؟

ألمح الفرنسي المخضرم آرسين فينغر، المدير الفني الحالي لآرسنال، الذي سيرحل عن النادي اللندني بنهاية الموسم، إلى استمراره في التدريب بالدوري الإنجليزي.

إذ رد فينغر البالغ عمره 68 عامًا على سؤال بشأن إمكانية تدريب أحد أندية البريميرليغ، قال: “عاطفياً الأمر صعب” ، لكنه لم يستبعد الفكرة تماماً.

لكن صحيفة “صن” البريطانية قالت إنه في حال حدوث ذلك سيكون من المؤكد أن إيفرتون هو قرار فينغر، إذ يملك المدرب الفرنسي علاقات قوية مع إدارة النادي القادر على دفع أموال كثيرة لفينغر أو للتعاقدات الجديدة.

وتردد أن فينغر قريب من التعاقد مع باريس سان جيرمان خلفًا للإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي، لكن يبدو أن الأمور غير متاحة حاليًا.

وبات لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، المرشح الأول لخلافة فينغر في آرسنال بنهاية الموسم الحالي.

قاد فينغر آرسنال للفوز بثلاثة ألقاب للدوري وسبعة لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يتراجع مستوى الفريق في السنوات الأخيرة. ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس في الترتيب.