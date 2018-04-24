رئيس نادي آرسنال يكشف بديل آرسين فينغر

كشف إيفان غازيديس رئيس نادي آرسنال الإنجليزي، أن ميكل آرتيتا المساعد الحالي لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، قد يكون بديلًا جيدًا لآرسين فينغر.

ونقلت شبكة “سكاي سبورت” عن رئيس آرسنال قوله: “رغم نقص خبرة آرتيتا، لكن الإسباني لديه الأدوات اللازمة لقيادة الفريق”.

ولكن أسماء آخرى أيضًا مثل: الإسباني لويس إنريكي تتردد بقوة أيضًا لخلافة فينغر.

وترك آرتيتا صفوف آرسنال في 2016، بعد 5 مواسم شارك فيها وسط ملعب “الغانرز”.

وبعد مروره على ملعب الإمارات، تولى آرتيتا منصب مساعد غوارديولا في السيتي، الذي فاز معه بلقب “البريميير ليغ” هذا الموسم.