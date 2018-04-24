هل يتخلص مانشستر سيتي من جون ستونز خلال الميركاتو الصيفي؟

أكدت صحيفة “صن” البريطانية أن فريق مانشستر سيتي قد يفتح الباب لمغادرة المدافع الإنجليزي الشاب جون ستونز في فترة الانتقالات الصيفية بعدما تراجع في ترتيب المدافعين للمركز الرابع منذ قدوم الفرنسي إيمريك لابورت في الشتاء.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يفكر في التعاقد مع قلب دفاع جديد في الصيف والإبقاء على الثلاثي البلجيكي فينسان كومباني والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي والفرنسي إمريك لابورت لابورت والتخلص من المدافع الإنجليزي.

ورغم تطور مستوى المدافع الإنجليزي تحث قيادة المدرب الإسباني خلال موسمين لكن غوارديولا يعتقد أن ستونز الذي سيبلغ 24 سنة الشهر القادم لم يصل لمستوى يجعله أساسيًا لايناقش.

ويأمل مانشستر سيتي في استعادة جزء كبير من مبلغ 47،5 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه للتعاقد مع اللاعب من إيفرتون صيف 2016 والتخلص أيضًا من راتبه البالغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وترغب عدة أندية في التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي وعلى رأسها الثنائي آرسنال وليفربول اللذان يبحثان عن تعزيز دفاعهما الصيف القادم للتنافس بقوة على المحلي والقاري.

ويبحث مانشستر سيتي في الصيف عن مدافع أوسط ولاعب وسط ارتكاز والذي يعتبر أولوية للمدرب الإسباني في ظل نهاية عقد الإيفواري يايا توري وتقدم البرازيلي فيرنانديهو في السن حيث سيبلغ 33 سنة في بداية الشهر القادم.

إلى ذلك، قال بنيامين مندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي إنه جاهز للمنافسة بقوة على دخول التشكيلة الأساسية لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما شارك كبديل عقب غياب طويل في الفوز 5-صفر على سوانزي سيتي هذا الأسبوع.

وأصيب اللاعب الفرنسي الدولي بقطع في الرباط الصليبي للركبة في سبتمبر أيلول الماضي وشارك في الشوط الثاني تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا ليحقق سيتي انتصاره الأول بعد ضمان إحراز لقب الدوري.

وظهر فابيان ديلف لاعب الوسط بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر خلال غياب مندي لكن اللاعب البالغ عمره 23 عامًا يرغب في استعادة موقعه في التشكيلة الأساسية.

وقال مندي للصحفيين “لقد كانت الفترة طويلة جدًا لكني أعمل كل يوم بجدية كبيرة. أعلم أنه مع هذه الإصابة كنت في حاجة إلى الانتظار والعمل لكن أتحلى بالقوة على مدار سبعة أشهر”.

وأضاف “ربما يكون (ديلف) حصل على موقعي… أحتاج إلى العمل بجدية من أجل العودة لكنه قدم عملاً رائعًا للفريق هذا العام وكذلك الحال بالنسبة للاعب (أولكسندر) زينتشنكو.

“يجب أن نشكرهما على ما قدماه للفريق وعلى قدرتهما على أداء هذا الدور وتقديم مثل هذا الأداء”.

وسيلعب سيتي في ضيافة وست هام يونايتد في الدوري يوم الأحد المقبل.