مباراة ليفربول وروما.. محمد صلاح و3 عوامل أخرى تحسم صراع دوري أبطال أوروبا

يتابع عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية التي تجمع بين ليفربول الإنجليزي وضيفه روما الإيطالي على ملعب “آنفيلد” في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبدو هذا اللقاء بمثابة صدام كروي مثير بين ليفربول وروما اللذين يلعبان دور الحصان الأسود بدوري الأبطال هذا الموسم ولم يتوقع الكثيرون أن يصل الفريقان أو أحدهما للمربع الذهبي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وروما وأيضًا الصراع التكتيكي المنتظر بين الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز وإيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب الجيلاروسي:

التفوق التاريخي

يبدو هناك تفوق تاريخي من نصيب ليفربول في مباراة روما خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

وواجه ليفربول نظيره روما 5 مرات بدأت بحصد لقب دوري الأبطال من جانب الريدز عام 1984 بضربات الترجيح على ملعب “أولمبيكو” ثم مواجهة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 بدور الأربعة وفاز ليفربول في إيطاليا بثنائية مايكل أوين وأحرز جيوجو هدفاً لروما فاز به في إنجلترا.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2001 – 2002 ، وتعادلا في إيطاليا دون أهداف وفاز ليفربول بثنائية دون رد في إنجلترا سجلها جاري ليتمانين من ضربة جزاء وإيميل هيسكي.

إيقاف محمد صلاح

يبدو إيقاف محمد صلاح نجم ليفربول المهمة الأصعب بالنسبة للمدرب دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما خاصة أن صلاح أحد اللاعبين الذين سرقوا الأضواء في مباريات الريدز هذا الموسم واستطاع أن يحصد جائزة الأفضل في إنجلترا.

وسيكون الأمر صعباً على الظهير الأيسر إليكساندر كولاروف الذي يملك خبرات طويلة نتيجة اللعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويدرس فرانشيسكو اللعب بثلاثي دفاعي من أجل محاولة الحد من خطورة صلاح بوضع مدافع ثالث وهو خوان خيسوس للتصدي لانطلاقات الفرعون المصري.

وأكد خالد بيومي المحلل الكروي ل”إرم نيوز” أن مواجهة روما ستكون صعبة للغاية بالنسبة لمحمد صلاح على الصعيد العاطفي أمام فريقه السابق.

وأضاف: ” روما يستطيع إيقاف صلاح ولكنه سيواجه مشكلة في التصدي لانطلاقات الجناح السريع السنغالي ساديو ماني وأيضًا المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو”.

دجيكو ورقة روما الرابحة

يعول دي فرانشيسكو على الورقة الرابحة المهاجم البوسني إدين دجيكو الهداف المخضرم الذي أحرز 20 هدفًا في الموسم الحالي.

وسجل دجيكو 6 أهداف في دوري الأبطال وستكون مهمة إيقافه الشغل الشاغل للمدرب يورجن كلوب الذي يعتمد على المدافع ديان لوفرين.

صراع الوسط

يبرز صراع الوسط لحسم المواجهة بين ليفربول وروما خاصة أن الفريقين يملكان لاعبين مميزين في خط الوسط.

يعتمد ليفربول على قائده جوردان هندرسون للضغط وإفساد هجمات المنافسين مع سرعة أوكسليد تشامبرلين في التحول للكرة وأيضاً الجوكر جيمس ميلنر الذي يلعب بشكل رائع تكتيكياً ويساهم في بناء هجمات الريدز.

ويعول روما على المثلث رادجا ناينجولان وكيفين ستروتمان ودانيلي دي روسي من أجل غلق وسط الملعب والتحول الهجومي السريع والضغط المكثف على المنافسين.