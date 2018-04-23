والكوت يقود إيفرتون للفوز على نيوكاسل والتقدم للمركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي

‭ ‬صعد إيفرتون للمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو أعلى مركز يصله هذا الموسم، بعدما أحرز ثيو والكوت هدف المباراة الوحيد في انتصار على نيوكاسل يونايتد بملعب غوديسون بارك، الإثنين.

وبعد شوط أول سيئ كاد أيوزي بيريز أن يضع نيوكاسل في المقدمة في الدقيقة 50 لكنه سدد بعيدًا عن مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وبعد لحظات تقدم إيفرتون بعدما لعب يانيك بولاسي تمريرة من جهة اليمين ليتعامل معها والكوت جناح آرسنال السابق بشكل رائع ويضعها في الشباك.

وضغط نيوكاسل صاحب المركز العاشر في الدقائق الأخيرة بهدف إدراك التعادل والحصول على نقطة كانت ستضمن له البقاء بين الكبار حسابيًا لكنه أخفق في مسعاه.