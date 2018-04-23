ليونيل ميسي ينصح نيمار بالذهاب إلى مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية، إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، وجّه نصيحة إلى زميله السابق، البرازيلي نيمار، بالانتقال على مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وغادر نيمار برشلونة الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو دفعها باريس سان جيرمان، ليصبح أغلى لاعب كرة قدكم على الإطلاق.

وحسبما ذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، فإن نيمار أخبر صديقه ميسي أنه يملك عرضين، الأول من ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، والثاني من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن نيمار البالغ من العمر 26 عامًا حريص على الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء، الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي لا يرغب في رؤية نيمار يرتدي قميص غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويشار إلى أن نيمار يغيب عن الملاعب منذ أواخر فبراير، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أن يعود في مايو المقبل.

وسجل نيمار 29 هدفًا، وصنع 19 في 30 مباراة الموسم الحالي، لكن تقارير أشارت إلى توتر علاقته مع المدرب أوناي إيمري، وزميله إدينسون كافاني، وارتبط بالعودة إلى برشلونة والانتقال إلى ريال مدريد.