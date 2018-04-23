كيف استفاد نادي ليفربول من تراجع لايبزيغ في ترتيب الدوري الألماني؟

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول سيوفر الكثير من صفقة شراء الغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني؛ بسبب تراجع الفريق في الدوري الألماني.

وسينتقل لاعب خط الوسط إلى أنفيلد الصيف المقبل، لكن القيمة المالية التي سيدفعها النادي الإنجليزي لإتمام الصفقة تتوقف على المركز الذي سيحققه لايبزيغ في ختام البوندسليغا.

ووفقًا لصحيفة “تايمز” البريطانية، فإن فريق المدرب يورغن كلوب وافق على دفع 48 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات الدولي الغيني.

لكن هذا المبلغ سيرتفع إلى 52.75 مليون جنيه إسترليني، في حال تأهل لايبزيغ إلى الدوري الأوروبي أو 59 مليون جنيه إسترليني إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه الأسعار بناءً على احتلال لايبزيغ المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف البطل بايرن ميونخ، لكن النادي البافاري تُوِّج باللقب مبكرًا ولايبزيغ يعاني بشدة.

وخسر لايبزيغ 5/2 على أرضه أمام هوفنهايم، يوم السبت الماضي، ضمن الجولة 31، وضعت لايبزيغ في المركز السادس وهو الأخير بين المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي قبل 3 جولات على النهاية.

وحاول ليفربول أن يتمم الصفقة في يناير بعد بيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة مقابل 145 مليون جنيه إسترليني، لكن ناديه رفض وأصر على إتمامها في نهاية الموسم.

وطلب لايبزيغ الحصول على خدمات ترينت ألكسندر-أرنولد ضمن الصفقة، وهو ما رفضه ليفربول الذي يريد أيضًا التعاقد مع تيمو فيرنر هداف لايبزيغ ورصد لضمه 87 مليون جنيه إسترليني.