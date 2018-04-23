النائب السابق لرئيس آرسنال: فينغر سيتلقى عروضًا تدريبية كثيرة

قال ديفيد دين النائب السابق لرئيس نادي آرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن عددًا من الفِرق ستكون مهتمة بالاستعانة بجهود المدرب أرسين فينغر، بعد أن يترك منصبه مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ولعب دين دورًا مهمًا في تعيين فينغر مدربًا لآرسنال في 1996.

وأعلن المدرب الفرنسي أنه سيترك منصبه بنهاية الموسم الحالي بعد أكثر من عقدين قضاهما في تدريب الفريق اللندني.

وقال دين لشبكة “سكاي سبورتس”: “سيبلغ 69 عامًا في أكتوبر المقبل لكنه يحظى بلياقة رائعة. يتمتع بذهن حاضر ومعرفة وافية باللعبة”.

“أعرف على وجه اليقين أنه تلقى عروضًا خلال الأعوام القليلة الماضية من أكبر الأندية في العالم”.

“أعتقد أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب إنجلترا ..كانوا يسعون للتعاقد معه في مرحلة ما”.

وأضاف “لن يعاني من قلة العروض”.

وقاد فينغر (68 عامًا) آرسنال للفوز بـ 3 ألقاب للدوري و7 لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يتراجع مستوى الفريق في الأعوام الأخيرة.

ويحتل آرسنال حاليًا المركز السادس في الترتيب.

ومازال دين يعتقد أن فينغر هو أعظم من تولى تدريب آرسنال.

وقال: “أعتقد أن التعبير الذي استخدمه ريتشارد سكودامور رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الأسبوع كان بليغًا وملائمًا حين قال إن جهود فينغر تمثّل إرثًا ليس فقط لآرسنال بل وللكرة العالمية أيضًا”.

“طريقته في اللعب وأسلوبه ونزاهته وصدقه والطريقة التي يتعامل بها مع اللاعبين واهتمامه بتطوير اللاعبين الشبان”.

“النتائج التي حققها تتحدث عن نفسها على مدار أعوام، حقق نجاحًا هائلًا وسيرد اسمه في التاريخ بلا أدنى شك كأعظم من تولى تدريب آرسنال على الإطلاق”.

وتتبقى فرصة وحيدة أمام آرسنال لإحراز لقب هذا الموسم والتأهل لدوري أبطال أوروبا وذلك حال الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وسيستضيف آرسنال منافسه أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.