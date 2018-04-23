فينغر: تغطية خبر رحيلي عن آرسنال أشعرتني أني أحضر جنازتي.. وهذه رسالتي للجماهير

قال آرسين فينغر مازحًا، أمس الأحد، إن التغطية الموسعة لرحيله الوشيك عن آرسنال جعلته يشعر وكأنه يحضر جنازته؛ لكنه أبدى أيضًا قلقه من انقسام جماهير الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن المدرب الفرنسي، يوم الجمعة، أنه سيرحل عن آرسنال بنهاية الموسم بعد حوالي 22 عامًا في قيادة النادي اللندني.

وأبلغ فينغر الصحافيين بعد الفوز 4-1 على وست هام يونايتد في الدوري الممتاز: “تأثرت بكل المديح الذي حصلت عليه من متابعي الكرة الإنجليزية، وأنا ممتن للوقت الذي قضيته في هذا البلد.. حيث كرة القدم مميزة والشغف استثنائي.

“أعلم أنني لن أحصل على ذلك بعد الآن في حياتي”.

وأشار فينغر إلى أن التغطية الاعلامية جعلته يشعر بأن روحه هي التي تراقب الموقف.

وقال ضاحكًا في مؤتمر صحافي: “شعرت بأنني أرى حديث الناس عني في جنازتي لأنهم تحدثوا عن ‭’‬كيف كنت‭’‬ لذا لست بحاجة للموت”.

لكن بعد حضور جماهيري ضعيف لمباريات آرسنال على أرضه وسلسلة من الهزائم بعيدًا عن استاد الإمارات في 2018، قال فينغر إن مشجعي آرسنال في إنجلترا لا يقدرون النادي مثل جماهيره حول العالم.

وأضاف: “على المستوى الشخصي أعتقد أن النادي يحظى بالاحترام حول العالم أكثر من إنجلترا.. جماهيرنا لا تعطي صورة عن الوحدة التي أريدها في النادي حول العالم. هذا مؤلم”.

وقال فينغر إنه غير مستاء من الجماهير، لكنه يريد أن يركزوا انتباههم على النادي وليس عليه وإنه ربما شعر بالامتعاض من اللافتات التي تطالبه بالرحيل والتي ظهرت في المدرجات وزادت في المواسم الأخيرة.

وتابع: “لا أريد أن أصنع عناوين ساذجة.. لست مستاء من مشجعينا. أشعر فقط بأن شخصيتي لو كانت مثل الطريق الذي أعتقد أن نادينا فيه، فهذا أكثر أهمية مني”.

* قاعدة الجماهير

وتوترت علاقة فينغر بمشجعي النادي خاصة بعد فشل الفريق اللندني في عبور دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا منذ 2010 وفشله في التأهل هذا الموسم.

وأصبحت فرصة آرسنال الوحيدة في المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل هي الفوز بالدوري الأوروبي، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي، يوم الخميس المقبل.

ورفض فينغر البالغ عمره 68 عامًا الحديث عما إذا كان سيتولى تدريب أندية أخرى.

وقال: “أنا مرتبط جدًا بهذا النادي في اللحظة التي أتحدث إليكم فيها لدرجة لا تجعلني أقول نعم لأي نادٍ آخر.

“لا يمكنني أن أقول لكم أكثر من ذلك، لأنني لا أريد أن تعودوا وتقولوا بعد ستة أشهر ‭’‬أنت كذبت علينا”‬. أعلم أنني فعلت ذلك عدة مرات لكنني لا أريد توضيح أي شيء اليوم”.

ولم يتحدث فينغر عن المدرب المقبل لآرسنال.

وقال: “عملي هو الاعتناء بهذا الفريق ونتائجه ووضعه المالي والانتقالات.. عملي لا يتضمن اختيار المدرب المقبل”.