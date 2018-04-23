السفير البريطاني يتفاعل مع فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (صورة)

نشر السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، صورة تجمعه باللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وظهر محمد صلاح في الصورة ممسكًا بـ”العسلية”، وعلّق عليها جون كاسن عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر، قائلًا: “مبروك يا صلاح، ملك البريمييرليغ، منوّر الملاعب دائمًا”.

وقال السفير البريطاني مازحًا مع محمد صلاح: “أشعر بأن “العسلية” لعبت دورًا، هل مازال لديك بقية منها لمبارة روما غدًا؟”.

وفاز النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول أمس بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ، يفوز بالجائزة، بعد تفوقه على هاري كين لاعب توتنهام، ودافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وليروي ساني.