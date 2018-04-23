أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح.. هكذا تفوق على كريستيانو رونالدو وتييري هنري وغاريث بيل وسواريز

توج محمد صلاح موسمًا مذهلًا بفوزه بجائزة أفضل لاعب وفقًا لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا بعد تفوقه على كيفن دي بروين وهاري كين، لكنه تفوق أيضًا على كريستيانو رونالدو وغاريث بيل والأسطورة الفرنسية تييري هنري.

وتفوق صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفًا، في السباق على دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي بطل الدوري وكين مهاجم توتنهام هوتسبير، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في تصويت اللاعبين.

وأصبح صلاح، البالغ 25 عامًا، ثاني لاعب عربي ينال الجائزة بعد الجزائري رياض محرز الذي فاز بها 2016 بعدما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

احتفاء مصري كبير بتتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي https://t.co/35mK5nDh4w pic.twitter.com/yphUQmjhnm — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2018

وخاض صلاح موسمًا مذهلًا مع ليفربول منذ انتقاله للنادي الإنجليزي من روما الصيف الماضي، وخلال عشرة شهور فقط بات هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز وتفوق على رونالدو وبيل ولويس سواريز والان شيرر في عدد الأهداف في موسم واحد.

وبات أفضل لاعب في تاريخ ليفربول وينافس على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولات المحلية في أوروبا واللاعب الأفريقي والعربي الأكثر تهديفًا في البريميرليغ في موسم واحد.

وسجل صلاح 41 هدفًا في 46 مباراة بمتوسط 0.89 لكل مباراة ويتفوق عليه فقط سام رايبولد بمتوسط 0.94، حيث سجل 30 هدفًا في 32 مباراة موسم 1909-1910 وروجر هانت بمتوسط 0.91 بتسجيله 42 هدفًا في 46 مباراة موسم 1961-62.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الشهر ثلاث مرات شهور نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار حيث سجل31 هدفًا في الدوري خلال 33 مباراة بمتوسط بلغ 0.94 هدفاً في كل مباراة، منها هدفان بالرأس وخمسة بقدمه اليمنى و24 باليسرى وركلة جزاء واحدة.

وسدد 132 تسديدة منها 64 هدفًا بنسبة دقة بلغت 48% وصنع تسعة أهداف جعلته يحتل المركز السادس في قائمة صناع الأهداف.

هل تمهد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي طريق محمد صلاح نحو الكرة الذهبية؟ https://t.co/tqhukDl4aW pic.twitter.com/OJNWrbtqjv — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2018

أفضل لاعب

ومنذ نورمان هانتر في عام 1974، فازت أسماء مثل كيفن كيغان وكيني دالغليش وإيان راش وإريك كانتونا و آلان شيرار ودينيس بيرجكامب ورود فان نيستلروي وهنري و رونالدو وريان غيغز أو في الآونة الأخيرة بيل ولويس سواريز وإيدن هازارد جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ومع ذلك، استطاع شيرر وكول فقط أن يسجلوا أهدافاً في موسم واحد أكثر من صلاح وسواريز فقد عادل متوسط أهداف صلاح في كل مباراة رغم أن الدولي المصري تتبقى له ثلاث مباريات.

وقاد شيرر بلاكبيرن روفرز إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في 1994/1995 وكان أفضل هداف في هذا الموسم عندما سجل 34 هدفاً في 42 مباراة وبلغ متوسطه 0.81 لكل مباراة وساهم أيضاً بـ 13 تمريرة حاسمة في فوز روفرز.

وسجل فان نيستلروي في عام 2000/2001 23 هدفاً في 32 مباراة بمتوسط 0.72 هدف في المباراة الواحدة، كما تمكن من صنع أربع تمريرات حاسمة.

وفاز هنري بالجائزة بفضل 30 هدفًا له وست تمريرات حاسمة لصالح المدفعجية، بمتوسط قدره 0.81 في المباراة الواحدة.

محمد صلاح يحقق أمنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقابلته (فيديو) https://t.co/WLsRdgvUu4 pic.twitter.com/91AJqRdxHG — إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2018

وفاز رونالدو بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مع مانشستر يونايتد موسم 20072008 وبجائزة أفضل لاعب في الموسم بفضل 31 هدفًا في 34 مباراة بمتوسط 0.91 في المباراة ، في حين صنع ست تمريرات حاسمة.

وفي آخر مواسم روبن فان بيرسي مع آرسنال، فاز بالجائزة بعد تسجيله 30 هدفًا وصنع تسع تمريرات، بمتوسط 0.79 لكل مباراة بينما كان آخر الفائزين بالجائزة من ليفربول هو سواريز الذي سجل 31 هدفًا في 33 مباراة كما صنع 12 هدفًا.

وفاز بيل بالجائزة مرتين في 2011 و 2013 وفي أفضل موسم له سجل 21 هدفاً في 33 مباراة وأربع تمريرات حاسمة.

وسجل صلاح، الذي قاد مصر أيضًا إلى كأس العالم بفضل ضربة جزاء في الدقيقة 95 ضد الكونغو، 35 هدفًا في آخر 37 مباراة.

وسيشارك يوم الثلاثاء لأول مرة في مسيرته في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يواجه فريقه السابق روما، بعد أن سجل ثمانية أهداف في تلك المسابقة ليصبح هداف ليفربول في البطولة أيضًا.