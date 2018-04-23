صراع الحذاء الذهبي.. 3 لاعبين يهددون حلم محمد صلاح

شهدت نهاية الأسبوع جولات جديدة من دوريات أوروبا، خصوصًا في المسابقات الخمس الكبرى، وما زال الصراع قويًا على جائزة الحذاء الذهبي بعد نهاية الأسبوع.

وفي غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب نهائي كأس ملك إسباني، تألق الإيطالي شيرو إيموبيلي، نجم لاتسيو، وسجل هدفين في فوز فريقه أمام سامبدوريا ليلتحق بالمركز الثاني في ترتيب جائزة الحذاء الذهبي.

واكتفى النجم المصري محمد صلاح، المتصدر، بهدف وحيد في مرمى ويست بروميتش ألبيون ليرفع رصيد إلى 31 هدفًا في الصدارة و62 نقطة، لكنه المطاردة أصبحت أقوى وتهدد الحلم العربي بتتويج تاريخي في الجائزة.

ويطارد صلاح الثنائي إيموبيلي وميسي بفارق هدفين، حيث سجلا 29 هدفًا ويملكان 58 نقطة، فيما يحتل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي المركز الرابع برصيد 28 هدفًا و56 نقطة، ولن تخرج الجائزة عن أحد الرباعي باستثناء مفاجأة كبيرة من هاري كين وإيكاردي، والذين يبتعدان بفارق 5 و6 أهداف.

ويعتبر ميسي أبرز خطر يهدد النجم المصري لكونه ما زال يتوفر على 5 لقاءات مقابل 3 لصلاح، كما أن برشلونة غير ملتزم بدوري أبطال أوروبا بعد الإقصاء ويلعب براحة أكبر لضمان الفوز بلقب الليغا بشكل كبير، حيث يحتاج لنقطة فقط.

لكن النجم الأرجنتيني قد يضطر للتوقف عن اللعب، حال ضمان الفوز باللقب الأسبوع المقبل أمام ديبورتيفو لاكورنيا استجابة لنداءات كثيرة من الأرجنتين تطالبه بأخد الراحة والتركيز على كأس العالم.

ويبقى أمام إيموبيلي، هداف لاتسيو، 4 لقاءات وليفاندوفسكي 3 مباريات، وهو ما يجعل حظوظهما مستمرة في التنافس على اللقب.