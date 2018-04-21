صراع الحذاء الذهبي.. محمد صلاح يبتعد عن ميسي بفارق هدفين في الصدارة

استغل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، انشغال الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمباراة فريقه برشلونة أمام إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا، ليبتعد بصدارة سباق الحذاء الذهبي.

وسجل صلاح هدفًا جديدًا في تعادل فريقه أمام وست بروميتش ألبيون 2-2، اليوم السبت، ليبتعد بفارق هدفين أمام النجم الأرجنتيني في سباق الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي من البريميرليغ إلى 31 هدفًا، ليوسع الفارق إلى 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، ويعادل رقم الهداف التاريخي للنسخة الحديثة من البطولة التي تضم 20 فريقًا، والذي يتشارك فيه مع آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

MARCA | محمد صلاح يُوسع الفارق عن ليو ميسي في سباق الحذاء الذهبي (الفارق هدفين 2) pic.twitter.com/xY4FUzgL01 — FCB World (@FCBW_A7) April 21, 2018

ورفع النجم المصري رصيده في صدارة سباق الحذاء الذهبي إلى 62 نقطة، ليوسع الفارق أمام ميسي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، حيث سجل هداف برشلونة 29 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتتبقى لصلاح 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ستوك سيتي، تشيلسي وبرايتون، بينما يمتلك ميسي أفضلية 5 مواجهات متبقية في الدوري الإسباني، يلعبها فريقه أمام كل من: ديبورتيفو لاكرونيا، ريال مدريد، فياريال، ليفانتي وريال سوسيداد.

ويتشارك الثنائي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي، وروبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، في المركز الثالث بسباق الحذاء الذهبي برصيد 54 نقطة، حيث سجل كل منهما 27 هدفًا، يشغلان بهم صدارة الدوريين الإيطالي والألماني على الترتيب.