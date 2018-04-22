حقيقة صورة محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، رغم عدم انتهاء حفل التتويج وعدم إعلان اسم الفائز.

ولكن الحقيقة أن الصورة رمزية وبروتوكولية ولا علاقة بها بالفائز بالجائزة.

وأُلتقط الصورة قبل حفل الختام، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الجدل حول تحديد الفائز قبل حفل الختام.

ويأمل محمد صلاح في التتويج بالجائزة ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يفوز بالجائزة بعد النجم الجزائري رياض محرز الذي نالها موسم 2015/2016 بعد أن قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأسهم محمد صلاح في احتلال ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن سجّل 31 هدفًا وصنع 10 في 33 مباراة مع ليفربول.

ويختار لاعبو 92 ناديًا “الدوري الإنجليزي والدوريات الثلاث التالية” أفضل لاعب وأفضل تشكيلة في الموسم. ولا يحق لأي لاعب اختيار نفسه أو لاعب من فريقه.