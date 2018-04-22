تابع لايف: بث مباشر لنتائج حفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزى.. هل يفعلها محمد صلاح‎

يتنافس النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي 2017/2018، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وتضمن القائمة 6 لاعبين وهم محمد صلاح وهاري كين، مهاجم توتنهام، و3 لاعبين من مانشستر سيتي، هم كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليروي ساني، إضافة إلى الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وأسهم محمد صلاح في احتلال ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن سجّل 31 هدفًا وصنع 10 في 33 مباراة مع ليفربول.

وانضم صلاح البالغ من العمر 25 عامًا إلى ليفربول صيف العام الماضي قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

ويختار لاعبو 92 ناديًا “الدوري الإنجليزي والدوريات الثلاث التالية” أفضل لاعب وأفضل تشكيلة في الموسم. ولا يحق لأي لاعب اختيار نفسه أو لاعب من فريقه.

بداية تغطية حفل اختيار الأفضل بالدوري الإنجليزي على #ONSPORT

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والنجم الجزائري رياض محرز أول لاعب عربي وأفريقي يتوَّج بالجائزة بعد أن قاد ليستر سيتي لمفاجأة مدوية بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016.

وسجّل محمد صلاح 7 أهداف وصنع هدفين في مرمى أول 6 فرق في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يشار إلى أن محمد صلاح قاد أيضًا ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يلاقي روما في طريقه إلى المباراة النهائية.

كما أنه المرشح الأول لنيل جائزة هداف الدوري الإنجليزي وجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوريات أوروبا بموسم واحد.