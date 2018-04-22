هل ألمح يورغن كلوب إلى رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول؟

شدد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على أنه غير مهتم بسعر النجم المصري محمد صلاح، حاليًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة “سكاي سبورتس”، قبل مباراة ليفربول وروما، يوم الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا: “سعر صلاح الآن؟ لا أهتم هو تطور بشكل ملحوظ، في روما كان جيدًا جدًا”.

وانتقل صلاح في الصيف الماضي من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

وأضاف: “صلاح لاعب جيد للغاية، نتمنى استمراره معنا في صفوف ليفربول، نحن متأكدون من بقائه، لكن ليس بنسبة 100%”.

وشدد المدرب الألماني: “الجميع رأى مستوى صلاح مع روما قبل مجيئه إلى ليفربول، ولست مستغربًا أن ترتفع القيمة التسويقية للاعب بعد المستوى المتقدم الذي يقدمه مع الريدز هذا الموسم”.

وأتم: “صلاح نهض ليقوم بخطوة تالية في مستقبله”.

وسجل الدولي المصري 41 هدفًا حتى الآن مع فريقه هذا الموسم في كل البطولات، 31 منها في الدوري الإنجليزي، وهدف في الكأس، و8 في دوري أبطال أوروبا، وهدف آخر في الدور التمهيدي للبطولة الأوروبية.

ويعد صلاح أبرز المرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم في إنجلترا، والتي سيتم الإعلان عنها، مساء اليوم الأحد.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن ريال مدريد وبرشلونة أبديا اهتمامهما بصاحب الـ25 عامًا والذي قد يصل سعره إلى 150 مليون يورو.