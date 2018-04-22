جماهير مانشستر سيتي تحتفل بلقب الدوري الإنجليزي داخل ملعب الاتحاد (فيديو)

احتفلت جماهير نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، باجتياح ملعب “الاتحاد” عقب الفوز الكاسح على سوانزي سيتي بنتيجة 5/0 في إطار منافسات الجولة الـ 35 من المسابقة.

واجتاحت الجماهير أرض الملعب، والتقطت الصور التذكارية واحتفلت مع اللاعبين بلقب الدوري الإنجليزي.

Absolute SCENES at the Etihad as the fans pour on to the pitch to celebrate @ManCity‘s title win #SharkTeam pic.twitter.com/3wQyp2z2W9 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

▫جماهير الستي تغني أغنية يايا توريه الشهيرة من ارضية ملعب الاتحاد وتحتفل بفريقهم ببطولة البريميرليغ ???????????????? pic.twitter.com/9SR3drtRUk — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

لـحظة اطلاق الحكم صافرة النهاية ونزول جماهير السيتي أرضية الملعب https://t.co/tJZgJRnPbi — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) April 22, 2018

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة، علمًا أنه ضمن اللقب في الجولة الماضية، ويتقدم بـ 16 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني.

وهذا ثاني لقب لمانشستر سيتي تحت قياد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، والأول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز مانشستر سيتي لقب الدوري للمرة الثانية في المواسم الخمسة الأخيرة.