جماهير مانشستر سيتي تحتفل بلقب الدوري الإنجليزي داخل ملعب الاتحاد (فيديو)

جماهير مانشستر سيتي تحتفل بلقب الدوري الإنجليزي داخل ملعب الاتحاد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

احتفلت جماهير نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، باجتياح ملعب “الاتحاد” عقب الفوز الكاسح على سوانزي سيتي بنتيجة 5/0 في إطار منافسات الجولة الـ 35 من المسابقة.

واجتاحت الجماهير أرض الملعب، والتقطت الصور التذكارية واحتفلت مع اللاعبين بلقب الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة، علمًا أنه ضمن اللقب في الجولة الماضية، ويتقدم بـ 16 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني.

وهذا ثاني لقب لمانشستر سيتي تحت قياد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، والأول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز مانشستر سيتي لقب الدوري للمرة الثانية في المواسم الخمسة الأخيرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً