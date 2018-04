جماهير مانشستر سيتي تحتفل بلقب الدوري الإنجليزي داخل ملعب الاتحاد (فيديو)

احتفلت جماهير نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، باجتياح ملعب “الاتحاد” عقب الفوز الكاسح على سوانزي سيتي بنتيجة 5/0 في إطار منافسات الجولة الـ 35 من المسابقة.

واجتاحت الجماهير أرض الملعب، والتقطت الصور التذكارية واحتفلت مع اللاعبين بلقب الدوري الإنجليزي.

Absolute SCENES at the Etihad as the fans pour on to the pitch to celebrate @ManCity‘s title win #SharkTeam pic.twitter.com/3wQyp2z2W9

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨