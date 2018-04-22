مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على سوانزي سيتي (فيديو)

احتفل مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، بفوز كاسح على ضيفه سوانزي سيتي بنتيجة 5/0 في إطار منافسات الجولة الـ 35 من المسابقة.

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عبر ديفيد سيلفا في الدقيقة 12، ورحيم سترلينغ في الدقيقة 16، وأضاف النجم كيفين دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 54، والبرتغالي برنارد سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 65، وسجل جيسوس الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

كما أضاع البرازيلي غابرييل جيسوس ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ورفع الفوز صيد مانشستر سيتي إلى 90 نقطة، علمًا أنه ضمن اللقب في الجولة الماضية، ويتقدم بـ 16 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني.

وهذا ثاني لقب لمانشستر سيتي تحت قياد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، والأول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز مانشستر سيتي لقب الدوري للمرة الثانية في المواسم الخمسة الأخيرة.