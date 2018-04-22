أهداف مباراة مانشستر سيتي وسوانزي.. خماسية للسيتيزنز وممر شرفي من الضيوف (فيديو)

سجل الإسباني ديفيد سيلفا، ورحيم رحيم سترلينغ، هدفين مبكرين في المباراة التي جمعت مانشستر سيتي ومنافسه سوانزي سيتي في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 عبر الإسباني سيلفا، وأضاف سترلينغ الهدف الثاني بعد تمريرة من فابيان ديلف في الدقيقة 16.

وأضاف اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 54

وسجل جيسوس الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

يشار إلى أن مانشستر سيتي حسم لقب الدوري لصالحه في الجولة الماضية، ويتبقى له 4 مباريات في بطولة الدوري.

وشكل لاعبو سوانزي سيتي، ممرًا شرفيًا لنجوم مانشستر سيتي، قبل مباراتهما على ملعب الاتحاد.

والممر الشرفي، تحية من لاعبي سوانزي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد أن تُوّج السيتيزنز باللقب الأسبوع الماضي.

وشكر مانشستر سيتي نظيره سوانزي، على الممر الشرفي، وكتب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “شكرًا للممر الشرفي، والتحية من سوانزي سيتي والجماهير، إنها مباراة عظيمة”.