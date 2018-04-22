محمد صلاح يتعاطف مع النني بعد إصابته (صورة)

عبّر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري عن تضامنه مع مواطنه محمد النني، لاعب آرسنال، بعد إصابته في فوز فريقه 4/1على وست هام، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وخرج محمد النني في الدقيقة 43 من الشوط الأول على المحفة، ما أثار قلق مشجعي المنتخب المصري مع اقتراب بطولة كأس العالم.

وتجمع محمد صلاح ومحمد النني علاقة صداقة قوية، إذ لعبا معًا في صفوف نادي المقاولون العرب، قبل أن يتزاملا في نادي بازل السويسري، الذي شهد تألقهما، ليرحل كليهما بعد ذلك نحو تجارب أوروبية أكثر نجاحًا.

وتحدث آرسين فينغر مدرب آرسنال عقب انتهاء مباراة آرسنال وويستهام مؤكدًا أن “الإصابة لا تبدو جيدة”، مضيفًا: “كاحل محمد النني ليس في حالة جيدة، ولا أعرف مدى ضرر الإصابة حتى الآن”.

وأضاف أن “النني كان متألمًا بشدة، وتلك إشارة ليست جيدة.. لكننا سننتظر نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها النني لاحقًا لمعرفة حجم الإصابة، وأتمنى أن تكون بسيطة”.

وتغلب آرسنال على ويستهام 4/1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الإمارات”، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، في حين تجمّد رصيد ويستهام عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

يشار إلى أن محمد صلاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والتي سيُعلن الفائز بها مساء اليوم.