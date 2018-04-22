منتخب مصر ينتظر تفاصيل إصابة محمد النني.. وأزمة الإعلانات تطال رمضان صبحي

سادت حالة من القلق الشديد بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد إصابة محمد النني لاعب وسط آرسنال في كاحل القدم، ومغادرته مباراة فريقه ضد وست هام مساء الأحد في الدوري الإنجليزي.

وقال محمود فايز محلل أداء منتخب مصر، ومساعد هيكتور كوبر، لـ”إرم نيوز” إن هيكتور كوبر تواصل مع النني هاتفيًا، وتأكد أن الإصابة في كاحل القدم وتبدو صعبة.

وأضاف:”ننتظر تفاصيل الإصابة من خلال إجراء “النني” أشعة طبية لحسم فترة غيابه، خاصة لتحديد لحاقه ببطولة كأس العالم من عدمه”.

وعلى صعيد آخر تفجّرت أزمة الإعلانات مجددًا داخل منتخب مصر بعد أن شكا رمضان صبحي جناح ستوك سيتي الإنجليزي من استغلال غير قانوني لصوره الشخصية في إعلانات لرعاة اتحاد الكرة”.

وأكد نادر شوقي مدير أعمال اللاعب لـ”إرم نيوز” أن رمضان صبحي لديه نفس الأزمة التي تعرّض لها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي باستغلال صوره دون إذن شخصي، أو اتفاق قانوني.

وأضاف أنه يتواصل مع رعاة اتحاد الكرة من أجل حلّ الأزمة بشكل ودي، موضحًا أن رمضان صبحي سيتضرر من استغلال هذه الصور.