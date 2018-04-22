شاهد فيديو إصابة محمد النني القوية خلال مباراة آرسنال وويستهام‎

تعرّض النجم المصري محمد النني، لاعب خط وسط آرسنال، لإصابة قوية في مباراة الغانرز وويستهام، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الإمارات.

وغادر محمد النني الملعب في الدقيقة 43، على المحفة، بسبب شكوى من إصابة في الكاحل.

وأُصيب النني بعد التحام مع مارك نوبل لاعب ويستهام ليصاب النني في قدمه بالقرب من منطقة الجزاء.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن طبيب آرسنال قال إن إصابة النني ليست خطيرة.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن إصابة النني عبارة عن “التواء بسيط في الكاحل”. وذلك بعد استشارة الطاقم الطبي.

وأضاف جيوف “الطاقم الطبي لأرسنال لا يعتقد أنها إصابة خطيرة”.

وهذه أول مباراة لآرسنال قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس المقبل على ملعب الإمارات.