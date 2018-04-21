محمد صلاح الأقرب.. موعد حفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير المصرية تحديدًا والإنجليزية معرفة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بموسم 2017/18 من رابطة اللاعبين المحترفين والتي يترشح لها الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ويقام الحفل، غدًا الأحد تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام الحفل في نسخته الخامسة والأربعين بجروسفينور هاوس هوتيل في لندن.

وحصلت قناة ON sport المصرية على حقوق بث حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، حصريًا في منطقة الشرق الأوسط على الهواء مباشرة في العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم القناة ستوديو خاصًا لتغطية الحفل، في وجود فريق عمل من القناة في موقع الحدث لتغطية كل الكواليس.

استعدادات محمد صلاح لحفل #PFAawards الذي تقدم به جائزة أفضل لاعب بالموسم بالبريميرليغ والذي سيقام بعد غد الأحد pic.twitter.com/IuWKfXQQQT — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) April 20, 2018

ويختار لاعبو 92 ناديًا “الدوري الإنجليزي والدوريات الثلاث التالية” أفضل لاعب وأفضل تشكيل في الموسم. ولا يحق لأي لاعب اختيار نفسه أو لاعب من فريقه.

وتوّج الجزائري رياض محرز في موسم 2015/16 بجائزة أفضل لاعب في البطولة وكان أول عربي وأفريقي ينال الجائزة.

ويرجح البعض فوز صلاح باللقب، بعدما أُعلن عن جائزة آخرى أطلقت لأول مرة لأفضل صانع ألعاب قد تكون من نصيب كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، عوضًا له عن لقب الأفضل هذا الموسم.

وأذاعت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فيديو لمحمد صلاح، وهو يخضع لبروفات، بشأن البذلة التي سيرتديها في الحفل.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، ومعه كل من هاري كين، مهاجم توتنهام، وثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي، هم كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليروي ساني، وديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وتم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر، بفضل أهدافه السبعة في أربع مباريات. ومنذ ذلك الحين فاز بالجائزة مرتين ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصل عليها ثلاث مرات في موسم واحد.

وسجل اللاعب المصري في 31 مباراة من أصل 45 خاضها مع ليفربول حتى الآن، كما يمتلك صلاح في جعبته “هاتريك” وحيدًا، ويعد الإنجاز الفردي الأفضل لصلاح، هو إحرازه أربعة أهداف في مباراة واحدة أمام واتفورد على ملعب آنفيلد، ليصبح رابع لاعب في تاريخ الريدز يحرز رباعية في مباراة واحدة.

وشهدت هذه المباراة معادلة صلاح لرقم توريس بالوصول للهدف رقم 33 في موسم واحد، وكان وصوله لهذا الرقم في مباراته رقم 41 ظاهرة استثنائية.

وقام صلاح تقريبًا بهز شباك جميع الفرق في الدوري الإنجليزي، كما سجل سبعة أهداف في مرمى الستة الأوائل بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصنع هدفين.

صلاح نجح أيضًا في قيادة ليفربول إلى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا وضمان التواجد بنسبة كبيرة في المربع الذهبي بمسابقة الدوري الإنجليزى بنهاية الموسم الحالي، كما يعد مرشحًا بارزًا للفوز بلقب هداف “البريميرليغ”، وجائزة “الحذاء الذهبي” التي تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوريات أوروبا بموسم واحد.