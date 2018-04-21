شاهد أهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز سالومون روندون الهدف الثاني لوست بروميتش ألبيون لينجح صاحب الأرض الساعي إلى الهروب من الهبوط في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه ليفربول، الثالث في الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وبدا أن المباراة حسمت بالفعل لصالح ليفربول، بعد أن تقدم 2-صفر عن طريق داني إنجز ومحمد صلاح.

وأحرز إنجز هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، وهو هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر تشرين الأول 2015، في حين أحرز المصري صلاح هدفه 31 في البطولة هذا الموسم بطريقة رائعة في الشوط الثاني.

لكن فريق المدرب المؤقت دارين مور لم يستسلم، وقلص له جيك ليفرمور الفارق بهدف بعد ركلة ركنية في الدقيقة 79.

وبينما حاول ليفربول التماسك والحفاظ على تقدمه، أضاف روندون هدف التعادل لفريقه صاحب المركز الأخير، بعد ركلة حرة نفذها زميله كريس برانت قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وأراح يورغن كلوب، مدرب ليفربول، خمسة لاعبين أساسيين، واشتكى من أن أرضية الملعب كانت جافة جدًا وقال “صنعت فارقًا كبيرًا”.

واشتكى أيضًا كلوب، الذي لم يضمن فريقه بعد الوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، من عدم احتساب خطأ للاعبه جو غوميز قبل أن يسجل روندون هدف التعادل لأصحاب الأرض.

لكن هذا التعادل ربما يؤجل فقط هبوط وست بروميتش، الذي يبدو وشيكًا، إذ لا يزال بعيدًا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.

ويدرك ليفرمور أن الهروب من الهبوط لا يزال صعبًا، وقال: “كل ما يمكننا فعله هو مواصلة القتال”.

وربما يتعرض المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش لعقوبة من الاتحاد الإنجليزي، بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه اعتدى على إنجز لاعب ليفربول بعد كرة مشتركة.