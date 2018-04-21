جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول ووست بروميتش (صورة)

أحرز سالومون روندون الهدف الثاني لفريقه وست بروميتش ألبيون، لينجح صاحب الأرض الساعي للإفلات من شبح الهبوط في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه ليفربول الثالث في الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وبدا أن المباراة حُسمت بالفعل لصالح الضيوف، بعد أن تقدم بهدفين حملا توقيع داني إنجز ومحمد صلاح.

وأحرز إنجز هدف السبق للضيوف في الدقيقة الرابعة، وهو هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، في حين أحرز المصري صلاح هدفه الشخصي رقم 31 في البطولة هذا الموسم بطريقة رائعة في الشوط الثاني.

لكن فريق المدرب المؤقت دارين مور لم يستسلم، وقلّص له جيك ليفرمور الفارق بهدف بعد ركلة ركنية في الدقيقة 79.

وبينما حاول ليفربول التماسك والحفاظ على تقدمه، أضاف روندون هدف التعادل لفريقه صاحب المركز الأخير بعد ركلة حرة متقنة نفذها زميله كريس برانت قبل دقيقتين من نهاية زمن المباراة.

لكن هذا التعادل ربما يؤجل فقط هبوط وست بروميتش الذي يبدو وشيكًا، إذ لا يزال بعيدًا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.