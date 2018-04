هل يتم إيقاف أحمد حجازي نجم وست بروميتش بعد الاعتداء على لاعب ليفربول (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد اللعبة؛ بسبب الاعتداء على داني إنجز، مهاجم نادي ليفربول.

وتعادل وست بروميتش مع نظيره ليفربول بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية: إن حجازي عندما سقط بعد التحام مع إنجز من أجل الحصول على الكرة، قام بضربه من دون كرة دون أن يلاحظ حكم المباراة، مما قد يعرضه للتحقيق.

Ahmed Hegazi pulled Ings to the floor, punched him, and then West Brom got the free-kick. Sums up English refereeing. pic.twitter.com/5F7PgegjDv

— Mootaz Chehade (@MHChehade) April 21, 2018