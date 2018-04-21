هل يتم إيقاف أحمد حجازي نجم وست بروميتش بعد الاعتداء على لاعب ليفربول (فيديو)

هل يتم إيقاف أحمد حجازي نجم وست بروميتش بعد الاعتداء على لاعب ليفربول (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد اللعبة؛ بسبب الاعتداء على داني إنجز، مهاجم نادي ليفربول.

وتعادل وست بروميتش مع نظيره ليفربول بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية: إن حجازي عندما سقط بعد التحام مع إنجز من أجل الحصول على الكرة، قام بضربه من دون كرة دون أن يلاحظ حكم المباراة، مما قد يعرضه للتحقيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجازي قد يواجه عقوبة الإيقاف في المباريات المتبقية للفريق الإنجليزي، إذا قرر الاتحاد الإنجليزي استدعاءه لاستجوابه حول تلك اللقطة.

وسجل إنجز هدف ليفربول الأول، فيما أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز.

ويتبقى لوست بروميتش، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثانية، 3 لقاءات في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد وتوتنام وكريستال بالاس.

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