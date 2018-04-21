ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام وست بروميتش.. وهذا ترتيب الدوري الإنجليزي

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل خارج قواعده أمام وست بروميتش ألبيون، ليتعادل بهدفين لكل فريق، لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول مبكرًا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الأول عن طريق داني إنجز الذي عاد للتسجيل بعد 930 يومًا، فآخر أهدافه مع الفريق كانت في أكتوبر 2015.

وسجل صلاح هدف فريقه الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وهو هدفه رقم 31 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المُسجل في موسم واحد، والذي وصل له آلان شيرار وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

لكن جاك ليفرمور قلص الفارق لوست بروم في الدقيقة 79، وبعدها بخمس دقائق غادر صلاح الملعب. ولم يفقد لاعبو وست بروم الأمل، فقبل دقيقتين من نهاية المباراة سجل سالمون روندون هدف التعادل لأصحاب الأرض، الذين رفعوا رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز الأخير بالدوري، لكنهم لم يهبطوا رسميًا بعد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث.