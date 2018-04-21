هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست بروميتش وتحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك وست بروميتش ألبيون، بالمباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب “ذا هاورثورنس”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة 72.
ونجح محمد صلاح بهذا الهدف في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي لويس سواريز وكريستيانو رونالدو والآن شيرار، الذي تمكن من الوصول للهدف الـ31 في موسم واحد بمسابقة “البريميرليغ”.
@WC18HD pic.twitter.com/9r6AnckBPL
— – (@WC18HD_37) April 21, 2018
ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يحتل وست بروميتش ألبيون المركز الـ 20 والأخير برصيد 24 نقطة.
L'Egyptien @22mosalah a encore frappé !! Grâce à ce petit bijou, il inscrit son 41ème but de la saison toutes compétitions confondues… pic.twitter.com/HfdN5tjzlX
— VOOsport (@VOOsport) April 21, 2018
.@22mosalah is now 3rd outright for most goals for @LFC in a single season #Salah pic.twitter.com/XND6VBCedI
— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 21, 2018