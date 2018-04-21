هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست بروميتش وتحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك وست بروميتش ألبيون، بالمباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب “ذا هاورثورنس”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة 72.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي لويس سواريز وكريستيانو رونالدو والآن شيرار، الذي تمكن من الوصول للهدف الـ31 في موسم واحد بمسابقة “البريميرليغ”.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يحتل وست بروميتش ألبيون المركز الـ 20 والأخير برصيد 24 نقطة.

L'Egyptien @22mosalah a encore frappé !! Grâce à ce petit bijou, il inscrit son 41ème but de la saison toutes compétitions confondues… pic.twitter.com/HfdN5tjzlX — VOOsport (@VOOsport) April 21, 2018