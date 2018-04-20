هل يغيب أغويرو عن كأس العالم؟ غوارديولا يجيب

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم الفريق سيبتعد عن اللعب لما يصل إلى 5 أسابيع، لكنه سيكون جاهزًا لخوض بطولة كأس العالم.

ويتعافى اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عامًا الذي سجل لمانشستر سيتي 21 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من إصابة في الركبة، ولم يبدأ أي مباراة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وعندما سُئل: هل انتهى موسم أغويرو مع مانشستر سيتي؟ أجاب غوارديولا:”هنا، نعم، أمامنا 4 أو 5 أسابيع، وسنحاول تجهيزه لكأس العالم”.

وتابع:”إنه في برشلونة حاليًا، وسيكون هنا في المرحلة الأولى من إعادة التأهيل”.

ويتوقع أن يكون أغويرو لاعبًا أساسيًا في صفوف منتخب الأرجنتين الذي يبدأ أولى مبارياته بكأس العالم ضد آيسلندا يوم 16 يونيو.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي قبل أيام، ويسعى غوارديولا إلى تحطيم الأرقام القياسية قبل نهاية الموسم.

ومن الممكن أن ينهي مانشستر سيتي الموسم بأرقام قياسية لأكبر حصيلة من النقاط والانتصارات، والأهداف، في موسم واحد، ويسعى المدرب الإسباني إلى الحفاظ على الحافز بين لاعبيه قُبيل مواجهة سوانزي سيتي بعد غدٍ الأحد.

ويحتل سوانزي المركز السابع عشر، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط مع بقاء 5 مباريات على نهاية الموسم.