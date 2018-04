أغويرو يسابق الزمن للحاق بمنتخب الأرجنتين في كأس العالم بعد جراحة في الركبة

خضع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي لجراحة في الركبة، وسيسابق الزمن للتعافي قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده الأرجنتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أساسيًا منذ انتصار سيتي 1-صفر على تشيلسي في الدوري الممتاز، في الرابع من مارس .

وكانت آخر مشاركة له عندما حل بديلًا أمام ليفربول في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، عندما قال المهاجم إنه لا يستطيع الركض بعد 24 دقيقة من وجوده في أرض الملعب.

وكتب أغويرو في حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: “أتعافى حاليًا من جراحة بالمنظار في الركبة. أتطلع بشدة للعودة في أسرع وقت للمنافسات”.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas ????//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field ????

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) ١٧ أبريل، ٢٠١٨