إصابة أغويرو تسيطر على قمة تشيلسي ومانشستر سيتي

بعد 6 جولات يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مناصفة مع مانشستر يونايتد بفارق الأهداف ويليهما تشيلسي ،حامل اللقب، بفارق 3 نقاط لكن الليلة سيلعب سيتي في ستامفورد بريدج في اختبار صعب للفريقين.

وسيطرت على المباراة إصابة سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بكسر في أحد الضلوع بعد تعرضه لحادث سير في هولندا ،وسيغيب عن هذه المواجهة.

كسر أغويرو

وكان أغويرو (29 عامًا)، الذي سجل 6 أهداف في 6 مباريات في الدوري هذا الموسم، يحضر حفلًا في أمستردام في يوم عطلته ،وكان في سيارة أجرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.

وقال أغويرو على “تويتر” عقب عودته لإنجلترا: “قامت سيارة الأجرة ،التي كنت استقلها، باستدارة خاطئة ،واصطدمت بعمود إنارة (في الشارع). كانت الصدمة قوية للغاية لكن حزام المقعد حال دون أن تصبح أسوأ. تعرضت لكسر في أحد ضلوعي. أصبت لكنني بخير ،وأركز بشدة على التعافي. أشكركم جميعًا”.

بالطبع غياب أغويرو سيؤثر سلبًا على هجوم مانشستر سيتي ،خاصة في ظل تألق المهاجم الأرجنتيني مؤخرًا ،واقترابه من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخ النادي.

وكان من المفترض أن يشارك أغويرو مع الأرجنتين في آخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2018 أمام بيرو والإكوادور في الخامس والعاشر من الأول المقبل.

ورغم أهمية أغويرو إلا أن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي يرى أن منافسه لن يتأثر بغياب هدافه خاصة في ظل وجود العديد من اللاعبين مثل غابرييل غيسوس وليروي ساني ولاعبي الوسط رحيم سترلينغ وديفيد سيلفا وكيفن دي بروين.

إصابات بالجملة

ويعاني مانشستر سيتي من الإصابات بالفعل ،بعد أن كشفت الفحوص عن إصابة المدافع بنيامين ميندي بتمزق في أربطة الركبة اليمنى.

وقال غوارديولا إن لاعب منتخب فرنسا سيخضع لجراحة وسيغيب عن اللعب حتى أبريل المقبل ،وكذلك يتواصل غياب القائد فينسنت كومباني للإصابة رغم انضمامه لتشكيلة منتخب بلجيكا.

على الجانب الآخر سيعتمد حامل اللقب على ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق ،حيث انطلق بقوة في البريميرليغ وسجل 6 أهداف في نفس عدد المباريات في الدوري ليتساوى مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وأغويرو.

كما سجل موراتا في فوز تشيلسي 2/1 بملعب أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ،يوم الأربعاء الماضي، وبدا أنه يعرج بعد المباراة لكن كونتي أكد أن المهاجم (24 عامًا) مستعد للعب ضد مانشستر سيتي في ستامفورد بريدج الليلة.