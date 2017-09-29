مانشستر سيتي يصطدم بتشيلسي ومهمة سهلة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مع انطلاق منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تشهد المسابقة واحدة من مباريات القمة المبكرة، حيث يحلُّ مانشستر سيتي ضيفًا على تشيلسي بملعب “ستامفورد بريدج” غدًا، بينما يبدو مانشستر يونايتد أمام مهمة سهلة، حيث يستضيف كريستال بالاس الذي لم يسجل أي هدف طوال المباريات الست الماضية.

ويحتل “مانشستر سيتي” الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام جاره مانشستر يونايتد، ويليهما تشيلسي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.



ويتمتع “مانشستر سيتي” بمعنويات هائلة بعد أن سجل لاعبوه 24 هدفًا خلال آخر 6 مباريات في كل المسابقات، كان آخرها المباراة التي انتهت بفوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني 2/0 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال “جوسيب غوارديولا” المدير الفني لمانشستر سيتي إن تشيلسي يظهر حاليًا بأفضل مستوياته أيضًا، بينما قال لاعب خط الوسط “إيلكاي غوندوغان” إن على مانشستر سيتي استعراض قدراته.

وأضاف غوندوغان: “إذا سألت المدرب سيقول إن هناك حاجة للتطور، لكننا ندرك أيضًا أننا فريق كبير، ولدينا لاعبون رائعون، ونحن قادرون على إثبات ذلك في كل مباراة”.

وتابع: “أمامنا العديد من المباريات، وبالتأكيد تحمل مباراة السبت أهمية كبيرة، إنها مواجهة من أجل استعراض الشخصية، سنذهب إلى ستامفورد بريدج لخوض المباراة أمام حامل اللقب وفرض أسلوبنا”.

ويخوض تشيلسي المباراة أيضًا بثقة عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على أتلتيكو مدريد الإسباني في عقر داره 2/1 ضمن منافسات دوري الأبطال، في المباراة التي شهدت استعادة النجم إدين هازارد لكامل لياقته.

وأبدى “أنطونيو كونتي” المدير الفني لتشيلسي غضبًا إزاء الأفضلية التي يتمتع بها مانشستر سيتي فيما يتعلق بفترة الاستعداد لمباراة السبت، وذلك إلى جانب افتقاد تشيلسي جهود المدافع ديفيد لويز بسبب الإيقاف.

وقال كونتي للصحفيين: “تبدو كأنها عقوبة لنا، وليس من الصواب أن يتاح أمامنا يوم واحد فقط للاستعداد قبل مباراة كهذه”.

أما مانشستر يونايتد، المرشح بشكل كبير للفوز في المباراة أمام ضيفه “كريستال بالاس” صاحب المركز العشرين الأخير دون رصيد من النقاط، فيأمل بتعافي مهاجمه أنطوني مارسيال من الإصابة الطفيفة التي تعرض لها قبل أيام.

بينما يرجح أن يفتقد “جوزيه مورينيو” المدير الفني لمانشستر يونايتد جهود مايكل كاريك، وفيل جونز، ومروان فيلايني.

ويتوقع أن يجري “مورينيو” تغييرات بتشكيلة الفريق في مباراة يوم غدٍ المقررة على ملعب “أولد ترافورد”.

ويحل توتنهام، المنتشي أيضًا بالفوز هذا الأسبوع في دوري الأبطال، ضيفًا على هيديرسفيلد معلقًا الآمال على استمرار تألق هاري كين الذي سجل 6 ثلاثيات (هاتريك) حتى الآن خلال عام 2017.

كذلك يحل ليفربول، صاحب المركز الخامس ضيفًا على نيوكاسل، ويلتقي واتفورد مضيفه ويست برومويتش ألبيون، ويستضيف آرسنال فريق برايتون.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، يلتقي إيفرتون مع بيرنلي، وبورنموث مع ليستر سيتي وويستهام مع سوانزي سيتي.