ماذا قالوا عن رحيل آرسين فينغر عن آرسنال؟

أعلن آرسين فينغر مدرب آرسنال، اليوم الجمعة، رحيله عن تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي، بعد نحو 22 عامًا قاد خلالها الفريق اللندني.

وقاد فينغر الفريق إلى لقب الدوري الممتاز 3 مرات، بينها مرة واحدة دون أي خسارة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة 20 عامًا متتالية.

وفيما يلي ردود فعل على قراره بالرحيل:

يورغن كلوب مدرب ليفربول، قال للصحفيين: “أشعر بالمفاجأة. هذا قراره وأحترمه. إنه شخص له تأثير بالغ في كرة القدم. يملك مسيرة رائعة كمدرب وشخصية استثنائية”.

“استمر مع آرسنال نحو 22 عامًا. ربما في الشهور القليلة الماضية لم يكن الجميع سعيدًا ببعض نتائج الفريق. كان مهيمنًا في اللعبة في منتصف التسعينيات وفي العقد التالي. الأمر مختلف الآن بسبب كثرة التحديات، لكنه في ألمانيا كان نموذجًا حقيقيًا”.

“سيكون الأمر مختلفًا. ربما ينتقل لمكان آخر. أتمنى له التوفيق”.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للصحفيين: “آرسين فينغر له منّي كل الاحترام. وصل الدوري الممتاز إلى ما وصل إليه حاليًا بسبب آرسين فينغر وما قام به.. بسبب رؤيته واحترامه لكرة القدم”.

“أتمنى له كل توفيق في المستقبل. بكل تأكيد سعدت باللعب في مواجهته”.

وقال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ للصحفيين: “كانت له مسيرة مهنية مثيرة في فرنسا وإنجلترا لمدة 20 عامًا أو نحو ذلك في آرسنال”.

“كان واحدًا من كبار المدربين في أوروبا. ربما يصبح مديرًا عامًا، لكن هل يتولى تدريب فريق آخر لا أدري حقًا إن كان يريد ذلك. لا يمكنني تخيل ذلك. فهو ليس بحاجة لذلك”.

“قدّم مسيرة تدريبية استثنائية وأثّر بشكل إيجابي على الكرة الإنجليزية بفلسفته وطريقة لعبه. لكن مثلما يحدث في السياسة والرياضة عندما تتقدم في العمر قليلًا يجب عليك قول”هذا يكفي”

وقال غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق والمحلل في المحطات التلفزيونية عبر حسابه على “تويتر”: “آرسين فينغر شكّل أفضل فريق واجهته في الكرة الإنجليزية. فريق عام 1998 كان مذهلًا”.

“أكبر شكوانا حينها أنه كان يقدم كرة قدم تدفعنا لتغيير طريقة لعبنا. إنه يستحق الآن وداعًا مذهلًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وقال ديفيد سيمان حارس آرسنال السابق على حسابه في “تويتر”: “يوم حزين لآرسنال برحيل فينغر. لا بد أن نمنحه التكريم والوداع الذي يستحقه”.

وقال سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي الحالي وقائد آرسنال السابق على إنستغرام: “لم أتوقع أبدًا حدوث ذلك لكنه يظهر الاعتزاز بالنفس والكرامة التي يملكها هذا الرجل. لن أنسى أبدًا دعمه ومساندته وإرشاده لي”.

“كان يؤمن بقدراتي من البداية وأدين له بالكثير. كان بمثابة الأب لي ودائمًا ما كان يدفعني للأفضل. آرسين أنت تستحق كل الاحترام والسعادة في العالم”.

وقال مارك هيوز مدرب ساوثهامبتون للصحفيين: “حضر لإنجلترا بأفكار ووجهة نظر مختلفة بشأن كيفية لعب كرة القدم والإعداد للمباريات”.

“قام بتحريك بعض الثوابت في كرة القدم. الجميع لا يزال يفعل نفس الأشياء ويستعد للمباريات بنفس طريقته”.

“بدأ تحقيق النجاح وخلفه الجميع يحاول اللحاق به ومحاولة فهم ما كان يفعله بشكل مختلف”.

وقال غاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق والمحلل الحالي في المحطات التلفزيونية على حسابه في “تويتر”: “آرسين فينغر سيرحل عن آرسنال في نهاية الموسم. أعطى الكثير من حياته لآرسنال. وحقق الكثير من النجاحات للنادي”.

“منح الكثير لكرة القدم في بلادنا. شكرًا لك ونتمنى لك التوفيق يا سيد فينغر”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن بوب ويلسون حارس مرمى آرسنال السابق أنه تلقى “صدمة قوية.. آرسين ليس فقط أعظم مدرب في تاريخ آرسنال بل أنه أيضًا وبصفة شخصية غيّر وجه اللعبة في هذه البلاد”.

وقال مانشستر يونايتد على “تويتر”: “تهانينا لآرسين فينغر بعد هذه المسيرة المتميزة على مدار 22 عامًا مع آرسنال ونتمنى لك كل توفيق ونجاح خلال بقية الموسم.. فيما عدا مباراتك رقم 60 أمامنا الأحد المقبل”.

وقال موناكو الفرنسي الذي سبق لفينغر تدريبه عبر “تويتر” إلى جانب صورة له خلال وجوده في صفوفه “كل الاحترام للسيد فينغر”.