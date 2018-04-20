لائحة عريضة من المرشحين لخلافة آرسين فينغر في آرسنال.. تعرّف عليهم

أعلن الفرنسي آرسين فينغر رحيله عن نادي آرسنال بعد مسيرة تدريبية استمرت لمدة 22 سنة، حقق خلالها فترات نجاح وفترات انكسار كانت أبرزها في السنوات الأخيرة.

وبعد الإعلان عن رحيله بدأت الصحف العالمية تتحدث عن المدربين المرشحين لخلافته، التي تحتوي قسمين أحدهما يضم لاعبين سابقين للفريق، والثاني يضم مدربين معروفين عالميًا.

وتضم لائحة اللاعبين السابقين للفريق الفرنسي باتريك فييرا المدرب الحالي لفريق نيويورك سيتي، ومواطنه تيري هنري، المدرب المساعد في منتخب بلجيكا حاليًا، والإسباني ميكل أرتيتا مساعد الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

بينما تضم لائحة المدربين العالميين الإسباني لويس إنريكي، الذي يقضي فترة راحة منذ رحيله عن برشلونة، ويعتبر المرشح الأبرز لخلافة فينغر وتحدثت تقارير إعلامية عن موافقته المبدئية لقيادة الفريق.

ويعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يقضي حاليًا فترة راحة بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ، مرشحًا جيدًا لخبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز سابقًا وخبرته على الصعيد القاري.

وتضم اللائحة أيضًا الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل، والبرتغالي جارديم مدرب موناكو، والألماني خواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني، والإيرلندي بريندان روجرز المدرب السابق لليفربول والحالي لسيلتيك الأسكتلندي، والبرتغالي باولو فونسيكا مدرب شاختار دونيتسك.