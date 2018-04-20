مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بول بوغبا

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد سيطالب بالحصول على 140 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الصيف الحالي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، على استعداد للاستغناء عن لاعب الوسط الدولي بعد وصول علاقتهما إلى طريق مسدود.

وتتردد إدارة النادي في بيع بوغبا بعد عامين فقط من ضمه من يوفنتوس، مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 89 مليون جنيه إسترليني.

وتأمل الإدارة في حل الخلاف بين مورينيو وبوغبا، لكنهما تحدثا بالكاد هذا الأسبوع، مع شعور المدير الفني بالإحباط بشكل متزايد بسبب أداء اللاعب.

والسبب الآخر لرفض الإدارة في الاستغناء عن بوغبا، هو أن خمسة لاعبين آخرين يبدو أنهم سيرحلون عن النادي.

لكن في حال فشل محاولات الصلح بين مورينيو وبوغبا سيطلب النادي بين 120 و140 مليون جنيه إسترليني لتحقيق ربح كبير من هذه الصفقة.

وهذا الرقم بالطبع سيقصر الأندية التي يمكنها شراء اللاعب، على باريس سان جيرمان، وريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.

وبالطبع أجرى مينو رايولا وكيل أعمال الدولي الفرنسي، اتصالات مكثفة مع كل هذه الأندية خلال الشهور الليلة الماضية.