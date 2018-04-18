هل يكون بوغبا بديل مودريتش في ريال مدريد بالميركاتو الصيفي؟

بدأ فريق ريال مدريد الإسباني رحلة البحث عن عناصر جديدة لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، ويبدو أن سوق الانتقالات الصيفية هذا العام سيشهد صفقات من العيار الثقيل للنادي الملكي، لتعويض الانتكاسة المحلية وخروج الفريق خالي الوفاض دون أي بطولة.

فلم يبق لبطل أوروبا سوى المنافسة على بطولة وحيدة هذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خروجه مبكرًا من دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بسبب الفارق الشاسع الذي يصل إلى 16 نقطة عن المتصدر نادي برشلونة، ثم وداعه لكأس الملك في ربع نهائي المسابقة على يد ليغانيس.

وكثُر الحديث حول مردود بعض لاعبي ريال مدريد، على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لم يعد قادرًا على العطاء بنفس المستوى طوال الموسم بسبب التقدم في العمر، وهو ما ربط “الميرنغي” بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا مهاجم مانشستر يونايتد.

رحيل “مودريتش”

أكثر ما يشغل بال مسؤولي ريال مدريد الآن هو إيجاد بديل للكرواتي لوكا مودرتش صاحب الـ”32 عامًا”، الذي أشارت تقارير إسبانية إلى أنه على أعتاب ترك النادي الملكي لعدة أسباب، منها تفكير المدير الفني زين الدين زيدان في استقطاب لاعبين جدد ليحلوا محله في الموسم المقبل بعد تقدمه في العمر.

أيضًا كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي نجم وسط ريال مدريد، وقد ينتقل إلى الدوري الصيني، بنهاية الموسم المقبل.

وأفاد موقع “ترييونا” الإسباني في وقت سابق أن مودريتش تلقى عرضًا للانتقال إلى الصين، على أن يتقاضى راتبًا يصل إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

وارتبط اسم الدوري الصيني بالعديد من اللاعبين الكبار في عالم الساحرة المستديرة، كان آخرهم الإسباني أندريه إنييستا نجم فريق برشلونة.

وقد أشارت التقارير إلى رغبة بعض الأندية الكبرى في إيطاليا وإنجلترا، ضمَّ الدولي الكرواتي.

بول بوغبا

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، وجد ضالته في تعويض الرحيل المحتمل لمودريتش، وهو مواطنه الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن النادي الملكي أبدى رغبة أكيدة في ضم الدولي الفرنسي صاحب الـ”24 عامًا”، وأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز أخذ الضوء الأخضر من زيدان للتعاقد مع اللاعب.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد سيتخذ قرار ضم بوغبا خلال الصيف المقبل، ولكن النادي الملكي ينتظر تألق النجم الفرنسي مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

ذاك وأشارت إلى أن بيريز على استعداد لكسر قاعدته من أجل التعاقد مع بوغبا، إذ نادرًا ما يتعاقد ريال مدريد مع لاعبين تابعين للوكيل الشهير مينو رايولا، وذلك لمبالغته في طلباته المادية.

قيمة الصفقة

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن أن النادي الملكي رصد نحو 120 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، وأن إدارة “الميرينغي” في انتظار من ستسفر عن تطورات العلاقة بين اللاعب الفرنسي وفريقه مانشستر يونايتد، وفق صحيفة “إكسبريس”.

وكشفت التقارير أن بوغبا يضع انتقاله إلى ريال مدريد، في الخيار رقم واحد خلال الصيف المقبل.

صدام “مورينيو وبوغبا”

وما يعجل من ترك الدولي الفرنسي فريقه مانشستر يونايتد، العلاقة المتوترة بينه وبين المدير الفني للشياطين الحمر جوزيه مورينيو.

وتدهورت العلاقات بين بوغبا ومورينيو، ويبدو أنها اقتربت من خط اللاعودة، إذ ظهر ذلك خلال ديربي مدينة مانشستر، والذي تغلب فيه اليونايتد بثلاثة أهداف على غريمه مانشستر سيتي، بعدما كان متأخرًا بهدفين، إلا أن أداء معظم لاعبي “الحمر” كان ضعيفًا.

لكن سهام انتقادات المدرب البرتغالي مورينيو توجهت فقط إلى بوجبا، بين شوطي المباراة بحسب صحيفة “فوكس سبورت”.

وشكى بوغبا كثيرًا من تعامل مورينيو معه، وذهب إليه في إحدى المرات مستنكرًا تلك المعاملة، إلا أن المدرب البرتغالي رد عليه بحده قائلًا له: “ينبغي أن تقرأ اللافتة المكتوبة على الباب” في إشارة واضحة بأنه الرئيس، وأنه من يتخذ القرارات وحده دون تدخل من الآخرين.

وكشفت وسائل إعلام إنجليزية أن مورينيو، أبلغ إدارة “يونايتد” بعدم رغبته في تواجد الفرنسي بول بوغبا الموسم المقبل.

يذكر أن بول بوغبا كان أغلى لاعب في العالم عام 2016، إذ كلّف خزائن النادي الإنجليزي نحو 89.5 مليون إسترليني.