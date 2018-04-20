رسميًا.. آرسين فينغر يُعلن رحيله عن نادي آرسنال (صورة)

أعلن الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي أن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع المدفعجية، بعد أن أمضى سنوات طويلة كمدير فني للفريق.

ونشر نادي آرسنال عبر الموقع الرسمي للفريق، إنه وجه الشكر للمدرب الفرنسي المخضرم صاحب التاريخ الطويل في إدارة الفريق الأول.

وقال فينغر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: “بعد تفكير حذر، ومناقشة مع النادي، أشعر أنه الوقت المناسب للرحيل عن الإدارة الفنية للفريق بنهاية الموسم الجاري”.

وأضاف بقوله: “أنا شاكر لأنني حظيت بشرف الخدمة في هذا النادي لسنوات طويلة سأظل أتذكرها دومًا، لقد توليت إدارة هذا الفريق بكامل الالتزام الذي أملكه”.

وحث فينغر أنصار الفريق على الوقوف وراء لاعبي أرسنال وتشجيعهم على إنهاء الموسم الكروي الحالي بنجاح.

وتولى آرسين فينغر الإدارة الفنية لفريق آرسنال عام 1996 ونال عدة ألقاب مع النادي كان أهمها دوري عام 2004 دون تعرضه لأي هزيمة.