تشيلسي ينتزع فوزًا صعبًا من بيرنلي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع نادي تشيلسي فوزًا صعبًا على مضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

جاء هدف السبق لتشيلسي في الدقيقة 20 عبر الآيرلندي كيفن لونغ بالخطأ في مرماه، ليخرج الفريق اللندني متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح بيرنلي في إدراك التعادل في الدقيقة 64 عبر آشلي بارنس.

ولم يمر على التعادل طويلًا، فبعدها بخمس دقائق أضاف النيجيري فيكتور موسيس الهدف الثاني لتشيلسي.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج تشيلسي فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 63 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد بيرنلي عند 52 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية بالجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة، تعادل ساوثهامبتون سلبيًا مع مضيفه ليستر سيتي، ليرتفع رصيد الأول إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 44 نقطة في المركز الثامن.

وتوّج مانشستر سيتي في الجولة الماضية بلقب الموسم الحالي للدوري، حيث يتصدر الترتيب حاليًا برصيد 87 نقطة.

Here’s how the top 6 looks at the end of a long #PL Matchweek… pic.twitter.com/SpaChINCgO

— Premier League (@premierleague) ١٩ أبريل، ٢٠١٨