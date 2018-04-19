إيقاف ألونسو لاعب تشيلسي ثلاث مباريات وغيابه عن قبل نهائي الكأس

سيغيب ماركوس الونسو مدافع تشيلسي عن مواجهة ساوثامبتون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد بعد إيقافه ثلاث مباريات بسبب العنف.

واتهم الونسو (27 عامًا) بالعنف بعد تدخل قوي ضد شين لونغ مهاجم ساوثامبتون خلال فوز تشيلسي 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز باستاد سانت ماريز يوم السبت الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان “نفى الونسو الاتهام وتم رفض طعنه بعد جلسة استماع يوم الأربعاء”.

وسيغيب الإسباني الونسو، الذي اختير هذا الأسبوع ضمن فريق العام، عن مباراة تشيلسي في الدوري خارج ملعبه ضد بيرنلي اليوم الخميس وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة لمباراة أخرى في الدوري أمام سوانزي سيتي في وقت لاحق هذا الشهر.