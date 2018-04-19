ووكر: هذا ما يجب أن يفعله مانشستر سيتي ليصبح بين أعظم أندية إنجلترا

قال كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، إن فريقه المتوج حديثًا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب عليه مواصلة حصد الألقاب لو أراد أن يتم اعتباره ضمن أعظم الأندية الإنجليزية.

ونال سيتي اللقب الثالث في الدوري في سبعة مواسم قبل خمس جولات على النهاية بعد موسم حطم فيه الأرقام القياسية، وشهد تفوق فريق المدرب بيب جوارديولا على منافسيه، لكن ووكر يؤمن بأن الفريق ما زال يمكنه فعل الكثير.

وأبلغ مدافع منتخب إنجلترا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “ما زال هناك مجال للتطور. قرأت بعض المقالات التي تقول إننا بحاجة للفوز بالألقاب لسنوات متواصلة قبل أن نصنف كفريق كبير”.

وتأثرت مسيرة سيتي نحو إحراز لقبي الدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية بالخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ويجان اثليتيك والهزيمة 5-1 في النتيجة الإجمالية أمام ليفربول في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف ووكر “لو ركزنا على أنفسنا فإننا يمكن أن نفعل أشياء رائعة كفريق. لكن (مباراتي) ليفربول أظهرتا أننا لسنا فريقا مثاليًا”.

وكال اللاعب البالغ عمره 27 عامًا المديح للمدرب غوارديولا في طريقة لعب سيتي السلسة والتي أدت إلى هيمنته المحلية.

ويمكن لسيتي أن يكسر عدة أرقام قياسية في آخر خمس مباريات في الدوري والتي سيبدأها على ملعبه ضد سوانزي سيتي يوم الأحد.