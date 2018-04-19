كريم بنزيما قد يكون ورقة إتمام صفقة انتقال محمد صلاح لريال مدريد

يعد النجم المصري محمد صلاح أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة ملعب الأنفيلد بنهاية الموسم الحالى على الرغم من قدومه إلى صفوف فريق ليفربول في مطلع الموسم.

وكشف العديد من التقارير الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة رغبة العملاق الإسباني ريال مدريد في التعاقد مع الجناح المصري البالغ خمسة وعشرين عاماً.

ويؤكد موقع “دون بالون” الإسباني حرص الملياردير فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد في التعاقد مع الفرعون المصري المتألق من خلال تقديم مهاجمه الفرنسى ضمن الصفقة المنتظرة بالإضافة إلى مبلغ مالي للضغط على إدارة الريدز للموافقة على العرض.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية يأمل بيريز في خفض المقابل المادي للصفقة من خلال تقديم مهاجمه الفرنسى ضمن الصفقة، وتشير الأنباء الواردة من المدينة البريطانية الصغيرة عدم موافقة المدير الفني الألماني يورغن كلوب على طلب ريال مدريد بالإضافة إلى عدم حرصه على إضافة عنصر جديد من فريق ريال مدريد إلى فريقه.

وتعد الفترة الحالية هي الأفضل في مسيرة صلاح فمنذ انضمامه للريدز والتدريب تحت قيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب استطاع صلاح تسجيل 40هدفًا خلال الموسم مع الريدز في كل المسابقات بالإضافة إلى تحقيق بعض الأرقام القياسية الهامة.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق ويست بروميتش ألبيون بعد ظهر يوم السبت المقبل في إطار فعاليات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي.

وينصب تركيز كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب في الفترة الحالية على مواجهة فريق ذئاب العاصمة الإيطالية روما في ذهاب مباريات نصف نهائى دوري أبطال أوربا مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأنفيلد.