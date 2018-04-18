إيفرتون يواصل مطاردة الجزائري ياسين براهيمي

يفكر إيفرتون في تقديم عرض جديد للجزائري ياسين براهيمي جناح بورتو البرتغالي؛ لإقناع ناديه بالاستغناء عنه الصيف الحالي.

وفشل النادي الإنجليزي في التعاقد مع الدولي الجزائري البالغ عمره 28 عامًا مقابل 35 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي، لكن سام ألارديس المدير الفني للفريق يفضّل تقديم عرض جديد لبورتو.

ويتصدر بورتو الدوري البرتغالي برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن بنفيكا وخمس عن سبورتنغ لشبونة، قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

ونشأ براهيمي المولود في باريس بأكاديمية باريس سان جيرمان، قبل الانتقال إلى استاد رين ثم غرناطة الإسباني قبل أن يدفع بورتو ستة ملايين استرليني للتعاقد معه في 2014.

ويتردد أن روما واشبيلية وبشكيتاش التركي أبدت اهتمامًا كبيرًا للتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم، الذي شارك مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا قبل الدفاع عن ألوان الجزائر مسقط رأس والديه في عام 2013، ليشارك في كأس العالم بالبرازيل بعدها بعام واحد.