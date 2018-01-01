الجزائري ياسين براهيمي أفضل لاعب في البرتغال للعام 2017 (صورة)

أحرز النجم الجزائري ياسين براهيمي، لاعب نادي بورتو والمنتخب الجزائري، جائزة أفضل لاعب في البرتغال للعام 2017.

وجاء فوز براهيمي بعد تصدّره للاستفتاء الذي أجرته صحيفة “أوغوغو” البرتغالية الشهيرة.

وبزغ نجم براهيمي البالغ من العمر 27 عامًا، في المواسم الثلاثة الأخيرة عقب انتقاله إلى بورتو صيف العام 2001 قادمًا من غرناطة الإسباني.

وكان براهيمي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في بورتو للعام 2017 متفوقًا على جميع زملائه بما فيهم الحارس الإسباني إيكر كاسياس.

ولعب براهيمي في 42 مباراة العام 2017، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 12 هدفًا آخر.

ويتصدر بورتو جدول ترتيب الدوري البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة برصيد 39 نقطة لكل منهما.